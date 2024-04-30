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На границе с Китаем в Приморье образовалась огромная очередь из туристов

Большая очередь из туристов образовалась на границе Приморского края с Китаем

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Телеграм-канал «ДПС Владивосток, Новости»

Пункт пропуска «Дунин — Пограничный», который расположен на границе с Китаем в Приморском крае, оказался буквально забит людьми, которые выстроились в огромную очередь в попытке пересечь границу. Об этом пишет Telegram-канал »ДПС Владивосток».

Пробка из нескольких сотен россиян и китайцев образовалась из-за желания людей провести майские праздники в соседней стране, поскольку 1 мая считается официальным выходным днем как в Китае, так и в России.

Сообщается, что проход перехода только на одной стороне занимает более двух часов.

До этого сообщалось, что число иностранных граждан, посетивших Приморский край с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. За первые девять месяцев 2023 года в Приморском крае побывали более 133 тысяч зарубежных гостей. При этом в 2022 году соответствующий показатель составил пять тысяч человек. Более половины туристов — 56% — являются гражданами Китая. Также в регион приезжали жители Японии, Южной Кореи, Мьянмы, Тайваня, Франции, Мексики и ряда других государств.

Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что среди россиян резко подскочил спрос на заграничный отдых в мае.

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