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Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде

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ISSEI KATO/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, в четвертом круге соревнований одержав уверенную победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Встреча, которая продолжалась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. Российский теннисист расположился на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник занимает 25-е место.

За право сыграть в полуфинале Рублев поборется с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Ян-Леннардом Штруффом (Германия. Их поединок состоится 30 апреля, ориентировочное время начала — 17:00 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее чемпион «Ролан Гаррос» объяснил успехи Даниила Медведева на грунте.

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