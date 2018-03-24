Эрдоган: Запад в течение всей истории проявлял себя в качестве агрессора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерения Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать «захватническими». Об этом сообщает Anadolu.

«Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — сказал Эрдоган.

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Он также добавил, что Турции «не оставит без ответа призывы» сирийцев и продолжит военную операцию в регионе.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном возмутился его позицией по Африну.