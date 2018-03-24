Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии, передает Reuters.

Из документа следует, что люди с «гендерной дисфорией» (психическое состояние, при котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США «за исключением определенных ограниченных ситуаций».

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В меморандуме отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут принимать военные чиновники на местах.

В 2017 году сообщалось, что суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США, и в 2018 году в американсую армию записался первый трансгендер.