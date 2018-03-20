Друг украинского летчика Волошина рассказал об обстоятельствах его смерти

Украинский военный летчик Владислав Волошин, покончивший с собой, страдал от психологических проблем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга Волошина, журналиста Юрия Бутусова.

«Вечером в субботу (Владислав Волошин — «Газета.Ru») резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там, на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает», — написал Бутусов в фейсбуке.

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Он отметил, что в настоящий момент нельзя исключать никакие версии самоубийства Волошина, хотя его семья считала, что его отношения с руководством аэропорта Николаева были рабочими.

Волошин покончил с собой 19 марта. Российским следствием он подозревался в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17.