Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

«Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — сказал Чон Ый Ён.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном.