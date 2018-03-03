Источник назвал американские противоракеты «рогатками против самолета»

От российского авиационного ракетного комплекса «Кинжал», обладающего скоростью в 10 махов, нет защиты, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«От российского комплекса «Кинжал», со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия», — сказал он.

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Источник отметил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь, по словам военных — только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты «как рогатки против самолета».

Ранее президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.