Источник сообщил о возможной замене командующего войсками России в Сирии

По словам источника в Министерстве обороны России, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин может снова возглавить российские войска в Сирии, передает РИА «Новости».

«Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается», — заявил источник.

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Он также отметил, что Суровикин останется главкомом ВКС в случае отъезда в Сирию. По его словам, обязанности Суровикина будет временно исполнять его заместитель.

Ранее в Кремле сообщили о дефиците помощи США в борьбе с терроризмом в Сирии.