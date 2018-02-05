Песков: зенитные комплексы у террористов вызывают обеспокоенность

Кремль обеспокоен попаданием в руки сирийских террористов переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Безусловным является один факт — это крайняя обеспокоенность тем, что в руках террористов находятся переносные зенитные ракетные комплексы. Это огромная опасность для всех государств», — сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что, не обладая точной информацией, делать заявления о происхождении этого оружия нужно очень осторожно.

Ранее Пентагон открестился от передачи союзникам в Сирии зенитного оружия.

Днем 3 февраля боевики сбили российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб. Пилот штурмовика погиб в ходе боя с террористами. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК.