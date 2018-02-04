Пекин раскритиковал новую ядерную доктрину США

Вашингтон в своей новой ядерной доктрине раздул угрозу китайского ядерного потенциала. Об этом говорится в заявлении минобороны Китая, передает РИА «Новости».

«Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого», — говорится в публикации.

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В ведомстве подчеркнули, что Китай продолжает придерживаться принципа не применять ядерное оружие первым, а также не угрожать этим оружием странам без ядерного потенциала.

«Надеемся, что США совместно с китайской стороной сделают шаг навстречу друг другу, чтобы отношения вооруженных сил двух государств стали стабилизирующим фактором двусторонних отношений, а также ради совместной защиты регионального и глобального мира, стабильности и процветания», — добавили в минобороны Китая.

Ранее в МИД России назвали ядерную доктрину США лицемерной и антироссийской.