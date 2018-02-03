СМИ: разведка Германии участвует в тайной операции по поиску джихадистов

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) принимает участие в секретной операции по предотвращению террористической угрозы, исходящей от возвращающихся из Сирии и Ирака бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает Deutsche Welle.

По данным СМИ, операция проводится под руководством США, операция управляется из американской военной базы в Иордании, в ней принимает участие еще 21 страна.

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В ходе операции происходит сбор сведений о боевиках ИГ, в частности, образцы ДНК, отпечатки пальцев и электронную информацию.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.