В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, передает РИА «Новости».

По его словам, спецслужбы готовят «атаку дронов на полуостров, которая будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления».

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«В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум», — сказал Бальбек.

По его словам, ему об этом стало известно от крымских татар, живущих на территории Украины.

Бальбек отметил, что диверсия будет похожа на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.

«Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах «висит» американский разведчик «Посейдон», который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — отметил Бальбек.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период атаки беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4-х часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолет ВМС США «Посейдон».