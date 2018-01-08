В Минобороны рассказали об атаке дронов на авиабазу Хмеймим

Атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, произошедшую 6 января, пытались осуществить 13 беспилотников. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении ведомства.

«Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО», — говорится в сообщении.

Реклама

Шесть дронов российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Три были посажены на территорию вне базы, еще три взорвались при посадке на землю.

Ранее сообщалось, что российские военные в Сирии сорвали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим.

Отмечается, что дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в регионе.