В ЛНР заметили украинские танки у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила об обнаружении танков украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, передает Луганскинформцентр.

«Установлено, что в районе населённого пункта Дмитровка Новоайдарского района на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Реклама

Кроме того, уточняется, что в 5 км от линии соприкосновения обнаружены две единицы САУ 2С1 «Гвоздика», а также самоходные артиллерийские установки (САУ).

В ЛНР сообщили, что что вооруженные силы Украины систематически нарушают условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения.