США одобрили поставки Украине оборонительного вооружения

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — говорится в заявлении Науэрт.

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В заявлении также говорится, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об одобрении поставок противотанковых ракетных установок Украине.

Уточняется, что речь идет о поставках на сумму около $47 млн.