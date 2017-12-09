Пушков: в Пентагоне начали сходить с ума

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Пентагоне «начали сходить с ума». Об этом он написал в своем твиттере.

«В Пентагоне «больше всего беспокоятся, что им придется сбить российский самолет» в Сирии. Я же беспокоюсь, что в Пентагоне начали сходить с ума», — отметил сенатор.

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Ранее в Минобороны России заявили, что ВКС США мешают российским войскам атаковать террористов «Исламского государства» в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.