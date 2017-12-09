В МИДе пообещали «зеркальный ответ» на выход США из договора по РСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с российской стороны последует «зеркальный ответ», если США выйдут из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), сообщается на сайте МИД.

«Со своей стороны мы полностью привержены Договору, всегда его неукоснительно выполняли и готовы так же действовать впредь. Однако если другая сторона перестанет ему следовать, будем вынуждены, как уже указывал президент России Владимир Путин, дать зеркальный ответ», — сказал Рябков.

Ранее в Госдепе США заявили, что договор по РСМД находится под угрозой. В Совфеде пообещали подготовить «более мощное оружие» при расторжении договора.