Патрушев: идет подготовка вывода российских военных сил из Сирии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что подготовка вывода российской военной группировки из Сирии идет, вывод войск будет происходить по мере готовности, передает РИА «Новости».

«По мере готовности. Подготовка фактически идет», — сказал он.

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Отмечается, что ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сокращение группировки ВКС в Сирии может начаться до конца года.

Ранее в Госдуме назвали США «самозванцами в чужой квартире» за отказ вывести войска из Сирии.