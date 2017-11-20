Японский эсминец «Хамагири» прибыл во Владивосток

Эсминец Морских сил Японии «Хамагири» прибыл во Владивосток для участия в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Сегодня, в соответствии с достигнутыми договоренностями для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии «Хамагири», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии.