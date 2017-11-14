Минобороны объяснило появление скриншота из игры в отчете по Сирии

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Минобороны России начало проверку в отношении сотрудника, который по ошибке прикрепил фотоматериалы к заявлению военного ведомства о действиях коалиции США в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГ в районе аль-Букемаля», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, в ведомстве отметили, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является «объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне».

Ранее СМИ сообщали, что в соцсетях и на сайте Минобороны к публикациям по Сирии был прикреплен скриншот из мобильной игры.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.