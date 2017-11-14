Минобороны: США прикрывают ИГ для защиты своих интересов на Ближнем Востоке

В Минобороны России заявили, что США прикрывают отряды террористической группировки «Исламское государство», имитируя борьбу с терроризмом, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Минобороны.

Реклама

Ранее представитель российской группировки сил в Сирии опроверг сообщения о том, что город Абу-Кемаль был освобожден от боевиков ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.