«Не подведу»: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН

На Украине сменился советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса — им стал известный комик, бывший участник КВН Сергей Сивохо.

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«Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он в Facebook, прикрепив фотографии удостоверения. При этом Сивохо выразил надежду на поддержку народа и пообещал не подвести.

Конфликт в Донбассе возник после госпереворота в 2014 году, с итогами которого населения Донбасса не согласилось. В результате недовольства образовались две самопровозгалшенные республики — Донецкая и Луганская (ДНР и ЛНР). В регионе до сих пор продолжается военный конфликт.

Жители самопровозглашенных республик намерены добиться особого статуса для своих областей, который предполагает их автономность. Однако есть несколько условий для присвоения особого статуса этой части региона.

Киевские власти должны выполнить пункты «формулы Штайнмайера», которая была подписана членами контактной группы 1 октября. Она способствует выполнению минских соглашений, которые в 2015 году заключили между собой главы «нормандской четверки» — Германии, Украины, Франции и России.

Согласно «формуле», сначала особый статус присваивается временно неподконтрольной части Украины. Это происходит в день проведения выборов в местные органы власти, которые должны пройти по украинским законам. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Однако для проведения выборов необходимо, чтобы на юго-востоке Украины стало безопасно. Для этого следует провести полное разведение войск. Недавно была предпринята такая попытка в пилотных зонах — населенных пунктах Золотое и Петровское. Однако эта операция была сорвана, как утверждают представители ДНР, из-за украинской стороны, якобы ВСУ не отвечали на сигнальные ракеты ополченцев, которые указывали на то, что они готовы к отводу войск.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал основное условие, при выполнении которого украинские военные отведут свое вооружение от линии соприкосновения.

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — пообещал он на брифинге после встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.

Однако незадолго до этого спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в регионе не установлена тишина, а, наоборот, в последнее время было зафиксировано большое количество нарушений перемирия, которое было установлено летом этого года.

«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло», — сказал Сайдик

по итогам встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Переговоры проводились в том числе для того, чтобы установить новую дату отвода войск, но сторонам не удалось договориться.

Вместе с тем член ОБСЕ призвал конфликтующие в Донбассе стороны, «осознавая их политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

В настоящее время, по данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрелы продолжаются.

«За период с 14 по 21 октября было зафиксировано 167 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 588 мин калибром 120 и 82 мм, 18 артиллерийских и 21 танковый снаряд. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили пять объектов инфраструктуры и 35 жилых дома», — приводит его слова РИА «Новости».