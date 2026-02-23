Размер шрифта
В Волгограде девушка упала лицом на гвоздь во время хоррор-квеста

V1: в Волгограде девушке рассекло лицо во время квеста
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Волгограда получила глубокую рану лица во время прохождения хоррор-квеста «Судная ночь», девушка поскользнулась и упала лицом на торчащий гвоздь. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел 14 февраля в помещении на улице Социалистическая. По словам пострадавшей, она пришла на квест вместе с друзьями. Испытания проходили в полной темноте, актеры давали команды бежать быстрее.

«Мы побежали. Там скользкие полы, плитка. Я упала лицом на гвоздь, получила травму, попала в больницу. На лице шрам, пошло воспаление. Сотрудники обработали рану перекисью и все», — рассказала девушка.

Она отметила, что камеры не засняли место падения, а организаторы не показали записи. Пострадавшая подала заявление в прокуратуру и готовит иск в суд.

Представители компании, проводившей квест, заявили, что перед игрой провели инструктаж, участницы расписались в ознакомлении, но нарушили правила — сцепились за руки, толкали друг друга. Они предложили девушке компенсировать лечение по чекам и вернуть стоимость игры, но она перестала выходить на связь. Пострадавшая в свою очередь утверждает, что сумма компенсации должна покрыть все расходы на удаление шрама.

Ранее в Екатеринбурге ребенку наложили несколько швов после танца с медведем-аниматором.
 
