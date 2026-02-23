Размер шрифта
Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России

Путин: герои СВО являются настоящими патриотами России
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал настоящими патриотами страны героев-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

23 февраля российский лидер вручает государственные награды в Кремле по случаю Дня защитника Отечества. В ходе мероприятия президент высказался о военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

«Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России», — сказал он.

По словам главы государства, герои СВО твердо стоят за Россию. Путин добавил, что в этот день россияне чествуют тех, кто исполняет свой воинский долг, рискуя жизнью на Украине.

До этого пресс-служба Кремля показала видеообращение президента по случаю Дня защитника Отечества. Там он назвал российских солдат и офицеров опорой государства и общества. Лидер РФ выразил благодарность всем воинам России за доблестную службу и пожелал всего самого доброго им, их семьям, родным и близким.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
