«Это лишь полшага вперед»: Журова об участии российских спортсменов в церемонии закрытия ОИ

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допуске российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпийских игр 2026 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В любом случае это всего лишь полшага, которые, конечно, не устраивают всех россиян. С одной стороны мы понимаем, что они не пошли на поводу у других стран, которые всячески пытались это запретить, но в то же время без флага это не совсем так, как хотелось бы нам», — сказала Журова.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований

Ранее комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Никиты Филиппова.