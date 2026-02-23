Размер шрифта
Лукашенко предупредил, что мир втягивается в безумную гонку вооружений

Лукашенко заявил о втягивании мира в очередную гонку вооружений
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, включая ядерные. Его слова передает «БелТА».

Белорусский лидер 23 февраля в ходе торжественной церемонии вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.

Во время выступления Лукашенко обратил внимание, что в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты [государств] НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы», — отметил президент.

По его словам, обеспечивавшая безопасность в Европе система сдержек и противовесов оказалась разрушена.

«Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных», — подчеркнул Лукашенко.

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики не исключают возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Комментируя эти слова, представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия при появлении ядерного оружия в Эстонии нацелит свое собственное на эту республику.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали обсуждать ядерное перевооружение из-за политики Трампа.
 
