Идея «войны с Россией» используется в Европе для запугивания населения. Об этом пишет газета Mysl Polska.
В публикации говорится, что конфликт на Украине дал возможность Евросоюзу «создать новый механизм для нагнетания страха»
«На этот раз <…> перед войной, перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы «свои танки» у наших границ», — отмечается в статье.
Автор материала заявляет, что давление на свое население позволяет политикам Европы принимать те решения, которые негативно сказываются на различных сферах экономики Польши, в том числе на транспортной отрасли и на сельском хозяйстве.
До этого кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко рассказал, что санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, усугубили структурные кризисы внутри самого объединения, приведя экономику Европы в состояние, близкое к поражению в войне на истощение.
Как отмечает издание, вместо того, чтобы наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным и начать разговор о мире, представители ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас «думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией».
Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.