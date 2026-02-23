Mysl Polska: ЕС использует идею войны с РФ как инструмент давления на население

Идея «войны с Россией» используется в Европе для запугивания населения. Об этом пишет газета Mysl Polska.

В публикации говорится, что конфликт на Украине дал возможность Евросоюзу «создать новый механизм для нагнетания страха»

«На этот раз <…> перед войной, перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы «свои танки» у наших границ», — отмечается в статье.

Автор материала заявляет, что давление на свое население позволяет политикам Европы принимать те решения, которые негативно сказываются на различных сферах экономики Польши, в том числе на транспортной отрасли и на сельском хозяйстве.

До этого кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко рассказал, что санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, усугубили структурные кризисы внутри самого объединения, приведя экономику Европы в состояние, близкое к поражению в войне на истощение.

Как отмечает издание, вместо того, чтобы наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным и начать разговор о мире, представители ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас «думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией».

