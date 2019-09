Пришельцы под замком: как штурмовали Зону-51

Акция под названием «Штурм зоны 51: Они не смогут остановить всех нас» (Storm Area 51: They Can«t stop Us All) началась как шутка в фейсбуке калифорнийца по имени Мэтти Робертс, однако в итоге около двух тысяч человек оказались 20 сентября в пустыне штата Невада в поисках инопланетян.

Все началось 27 июня, когда администраторы фейсбук-сообщества с мемами «Shitposting cuz im in shambles» запланировали на 20 сентября встречу под названием «Штурм Зоны-51. Они не смогут остановить нас всех».

В итоге локальная шутка вышла из-под контроля. Вскоре на участие в штурме «записались» более 1,2 млн человек. Идея успеха планировавшегося прорыва состояла в том, что, если к базе направятся сразу много людей, у военных не будет шансов остановить их.

Штурмовать закрытую военную базу решили в стиле «Наруто»: головой вперед, с вытянутыми за спиной руками. По словам организаторов, это позволило бы им двигаться быстрее пуль военных.

Организаторы «штурма», поняв, что история становится серьезной, поспешили откреститься от провокационной задумки.

Реклама

«P.S. Привет, правительство США, это шутка, и я на самом деле не собираюсь реализовывать этот план. Я просто подумал, что это будет смешно и послужит поводом к знакомству с несколькими хорошими людьми в интернете. Я не несу ответственности, если люди решат штурмовать Зону-51», — написал модератор группы Джексон Барнс.

Кстати, сама страница на фейсбуке, на которой готовился «штурм», была удалена. Вместо нее создали группу для вечеринки в Неваде в честь пришельцев. Свое участие в таком мероприятии подтвердили 2 млн человек.

Зона-51 была строго засекречена до 2013 года. Однако позднее — с развитием технологий — в Интернете появились спутниковые снимки ее территории. Тогда американскому военному ведомству пришлось признать факт существования военной базы.

Зона-51 уже многие годы ассоциируется у общества с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» базу представили как лабораторию для экспериментов над инопланетянами, хотя в действительности настоящее ее назначение неизвестно.

Попытка прорыва на базу в последнее время уже происходила. Голландские туристы смогли пробраться на территорию зоны безопасности в три мили — около 4,8 км — вокруг базы. В машине у них были дрон, камера и ноутбуки. Когда их задержали, молодые люди признались, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели посмотреть на Зону-51.

В итоге 17 сентября суд в Неваде приговорил Говерта Свипа и Тиса Гранзье к десяти дням тюрьмы. Голландцы признали себя виновными в проникновении на территорию военной базы и незаконной парковке. Они были вынуждены передать американским правоохранителям технику на сумму около $10 тыс.

История с туристами из Нидерландов не остановила остальных искателей приключений даже несмотря на то, что представители Пентагона выступили со специальным заявлением, в котором никому не рекомендовали пытаться проникнуть в район этой базы, а также обещали отразить попытку штурма.

Американское правительство же пригрозило штрафом в размере $1 тыс. каждому, кто попытается прорваться на объект.

Более 2 тыс. человек в итоге приехали к военной базе США, передает Associated Press.

К середине дня пятницы стало ясно, что «штурм» все же трансформировался в культурное событие. Приехавшие в небольшие города Невады американцы и иностранные туристы разбили вокруг трассы 375 палаточные лагеря.

В округе Линкольн, власти которого опасались огромного наплыва людей и «гуманитарной катастрофы», с 19 по 22 сентября проходит музыкальный фестиваль Alienstock. Еще одно мероприятие — Base 51 Basecamp — проходит в соседнем Хико.

Владелица мотеля A'Le'Inn в городке Рейчел Конни Уэст организовала свое собственное мероприятие, объявленное как Аlien-Stock, хотя изначально она была соорганизатором фестиваля Alienstock Робертса, который и начал всю историю вокруг штурма.

Стоит отметить, что из-за пустынности местности A'Le'Inn — чуть ли не единственное место, где можно остановиться в ближайшем к базе городе.

Собравшиеся в пустыне люди подходили к воротам в Зону-51 в течение дня, делали фотографии и общались с офицерами, которые охраняют вход, а после — возвращались на мероприятия, пишет Fox News.

Не обошлось и без вмешательства полиции: женщина, которая пыталась пролезть под воротами объекта и попасть на закрытую территорию, а также мужчина, который помочился поблизости, были задержаны.