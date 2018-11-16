Палубник с ядерной бомбой: Париж и Берлин изменят ход войн

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли еще 19 июня 2018 года подписали меморандумы о взаимопонимании относительно осуществления обоими государствами совместной программы разработки перспективного боевого самолета Next Generation Weapon System (NGWS, как части программы Future Combat Air System — FCAS).

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Теперь же представители министерства обороны Франции заявили, что в тактико-технические требования (ТТТ)

к будущему франко-германскому боевому самолету должны быть включены возможности применения ядерного оружия и способность действовать с борта авианосцев. По их мнению, это в наибольшей степени отвечает задаче защиты суверенитета Франции.

Эти два обязательных пункта занимают особое место в ТТТ. Вместе с тем, по всей видимости, количество задач, возлагаемых на перспективный самолет, в ближайшее время будет только расти. Уникальность отдельных требований к самолету, которые Париж хочет включить в ТТТ, вполне возможно, будут находиться за пределами представлений о тактико-технических характеристиках будущей боевой машины остальных участников проекта, пишет Defense News.

Чтобы убедить их в целесообразности подобных пунктов, французская сторона, по мнению авиационных экспертов, должна приложить определенные усилия. Впрочем, подобные трения возникают между участниками практически во всех совместных проектах.

«У Франции есть определенная политика по сдерживанию потенциальных противников, — заявил генерал-майор Жан-Паскаль Бретон, руководитель программы перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), выступая на Международной истребительной конференции в Берлине. — Вот почему мы не хотим, чтобы любые другие страны диктовали нам, что мы должны делать». Правда, о каких противниках идет речь, генерал-майор умолчал.

Воздушный компонент стратегических ядерных сил Франции представлен в настоящее время крылатыми ракетами ASMP-А с ядерной боеголовкой, разработанными и изготовленными корпорацией MBDA — ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.

Носителями ASMP-А являются специальные версии истребителей Rafale и Mirage. Воздушный компонент стратегических ядерных сил Франции включает 52 истребителя — носителя ядерного оружия, в том числе 32 самолета Rafale (20 модификации Rafale F.3 в составе стратегического авиационного командования (САК) ВВС и 12 самолетов Rafale-М F.3 — в составе авиации ВМС, а также 20 истребителей — носителей ЯО Mirage 2000N. Самолеты имеют на вооружении 52 управляемые ракеты ASMP-A класса «воздух-земля».

Планируется, что по мере поступления в ВВС Франции перспективного боевого самолета Rafale и Mirage будут постепенно выводиться из строевых частей.

«Согласно официальному заявлению сторон, перспективная авиационная боевая система FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в сети существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, подобные возможности Франция изучала совместно с Великобританией в течение многих лет. В свою очередь, министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу.

Предполагается, что беспилотными летательными аппаратами будут комплектоваться некие самолеты-носители, и БЛА в боевой остановке будут роиться вокруг главного, пилотируемого самолета, которым и должен стать проект NGWS.

Главное при этом — беспилотные летательные аппараты должны выполнять боевые задачи в глубоком тылу вероятного противника. Вот так примерно концептуально будет выглядеть система FCAS.

Между тем Германии, как участнику проекта, не требуется ни одна из перечисленных особенностей, подчеркивает Defense News.

Однако представители обеих стран в ходе Берлинской конференции заявили, что в отличающихся друг от друга тактико-технических требованиях к перспективному истребителю они разберутся по-дружески, одновременно подчеркнув, что реализация программы идет полным ходом.

Германия выражает надежду, что предполагаемая модульная архитектура системы поможет ограничить определенные для каждой страны изменения, позволяя государствам-участникам проекта таким образом сконфигурировать архитектуру проекта, чтобы в полном объеме соответствовать их потребностям.

Начальник отдела стратегического оборонного планирования и концепций федерального министерства обороны Германии бригадный генерал Джеральд Функе, руководитель проекта со стороны Берлина, отметил, что у люфтваффе уже есть представления о тенденциях и технологиях, которые будут применяться в разработке перспективного франко-германского истребителя.

По его словам, «было бы глупо основывать наш проект на текущих знаниях, необходимо смотреть вперед. Мы предприняли первые шаги в направлении программы FCAS, где главную роль играют французы, и мы сейчас работаем над общей концепцией самолета. С точки зрения основных требований к конструкции, они в настоящее время сформированы не в полном объеме».

Генерал-майор Жан-Паскаль Бретон заявил, что требования по боевому применению ядерного оружия диктуют, чтобы центральный самолет-истребитель системы FCAS был пилотируемым. Во всяком случае, на первоначальном этапе, добавил генерал.

Когда Жан-Паскаля Бретона спросили, мыслимо ли это, чтобы беспилотный летательный аппарат запустил французские крылатые ракеты с ядерными боевыми частями, генерал ответил:

«Это — политическое решение. В настоящий момент мы его не видим».

План действий по программе NGWS предполагает, что соглашение по архитектуре перспективного франко-германского самолета будет достигнуто в 2020 году, платформа-демонстратор будет создана в 2025 или 2026 году, и, наконец, заморозив возможность изменений всех остальных тактико-технических требований в 2030 году, выйти на производство боевой машины к 2040 году.

«Аналитики в настоящее время проигрывают четыре варианта облика главного в системе FCAS пилотируемого боевого самолета, который получил наименование истребителя следующего поколения», — заявил Жан-Паскаль Бретон. По его словам, каждый из вариантов имеет как определенные преимущества, так и недостатки, но в конечном итоге, участники проекта так или иначе придут к необходимому в таких случаях компромиссу.

Как ожидают, в скором времени к проекту официально присоединится Испания. Двери также открыты и для Великобритании, которая обладает собственным проектом боевого самолета следующего поколения, получившим наименование Tempest.

«Когда будет возможно включить в наш проект Tempest, а это реально в более поздние времена, мы сделаем это», — сказал Жан-Паскаль Бретон.

Авиастроительные компании Airbus and Dassault Aviation стали главными подрядчиками программы FCAS. Они определены, чтобы получить первоначальные контракты для исследований в начале следующего года.

В то время как (в соответствии с соглашениями со всеми участниками проекта) Dassault будет отвечать за центральный боевой самолет (именно такое наименование получила перспективная машина в системе FCAS), Airbus требует для себя роль головного исполнителя в так называемой «системе систем» для проекта в целом.

Этот термин относится к многочисленным сенсорам и линиям управления системы, связывающим все компоненты FCAS как часть того, что Airbus называет «боевой облачной экосистемой». Именно она рассматривается в качестве того секретного соуса, который превратит формацию пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в воздухе в автономное, смертельное и скоординированное оружие.

Генералу Бретону задали вопрос — кто будет в конечном счете головным исполнителем «системы систем»? Дело в том, что в настоящее время основным поставщиком электроники для внутреннего французского военного рынка является корпорация Thales. А в эту сферу, похоже, намерен вторгнуться Airbus. Жан-Паскаль Бретон, по свидетельствам журналистов, на мгновение задумался и затем улыбнулся. «Это будет европейский ответ», — сказал он.