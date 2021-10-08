По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram

Очередной сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о сбоях поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 17% жалуются на работу сайта, еще 18% не могут подключиться к серверу.

Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети «Фейсбук» и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше.

Ранее на фоне сбоя в работе американской социальной сети Facebook увеличился прирост пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram. Число новых пользователей «ВК» увеличилось на 54%, «ОK» — на 25%. Прирост аудитории Telegram ускорился почти в 2,5 раза — число установивших мессенджер повысилось на 143%.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.