«Известия»: в России разрабатывают ГОСТ для «умного» жилья

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с операторами разрабатывают ГОСТ, описывающий оснащение домов смарт-системами, а также поправки в строительные нормы и правила (СНиП). Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что речь идет о разработке проекта дорожной карты по развитию отрасли связи, по которому оснащение новостроек и старого жилого фонда инжиниринговыми системами может стать обязательным. В настоящее время рассматриваются различные предложения, направленные на развитие отрасли.

По данным газеты, у Минстроя ест собственный проект дорожной карты внедрения элементов «умного» дома. Это план по применению технологий информационного моделирования при проектировании и возведении объектов капитального строительства.

Представитель ведомства заверил, что, помимо прочего, дорожная карта стимулирует применение энергоэффективных и экологичных материалов, предусматривает мероприятия по улучшению нормативно-технического регулирования в строительстве для внедрения элементов «умного» дома при использовании российского оборудования. Результатом работы Минстроя стать ГОСТ.

Как пишет газета, о планах введения дополнительного стандарта по «умному» дому и изменений в СНиПы знают в Минпромторге.