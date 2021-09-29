В Роскачестве объяснили, как продлить время работы телефона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, однако все время держать включенной эту функцию не нужно. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Кузьменко отметил, что при включенном энергосберегающем режиме на смартфоне отключаются программы, которые постоянно удерживают устройство в Сети. Это является основной причиной, по которой не нужно постоянно держать этот режим включенным.

«Режим энергосбережения может негативно сказаться на работе устройства, например, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы», — подчеркнул Кузьменко.

Он добавил, что энергосберегающий режим сильно замедляет беспроводные соединения — мобильный интернет, особенно в формате 4G, а также Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

При этом, режим энергосбережения можно использовать для продления срока службы аккумулятора смартфона. Он дольше служит, если уровень его заряда не падает ниже 30%. Для этого можно использовать в том числе энергосберегающий режим, задав соответствующую настройку, отметил эксперт.

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