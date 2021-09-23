МВД опубликовало ролик с мошенницей в черном, взрывом кареты и хомяком в тыкве

Официальный аккаунт МВД России в соцсети Twitter опубликовал ролик, в котором показано, как кибермошенница в черном крадет у женщины деньги через мобильный телефон.

По сюжету видео женщина получает сообщение с предложением «приехать потусить». Она соглашается и находит сервис «Карета кар» для поездки. Затем мошенница требует у нее данные карты и код из SMS. Доверчивая женщина вводит всю информацию, после чего подъезжающая к ней карета взрывается, а на ее месте появляется тыква с хомяком внутри.

«Оу, йес, пошли денежки!» — говорит мошенница в следующем кадре. В ролике для визуализации кражи денег использованы бумажные купюры, склеенные в одну длинную полосу. Эти «денежные потоки» буквально перемещаются из сумки жертвы в ноутбук мошенницы.

«МВД России предупреждает: осторожно, мошенники! #ПредупрежденЗначитВооружен Соблюдайте меры информационной безопасности!» — говорится в комментарии к записи. В ведомстве отметили, что нельзя передавать неизвестным лицам трехзначный CVC-код на обороте банковской карты, а также код из SMS-сообщения от банка.

Ранее «Газете.Ru» рассказали, что для кражи логинов и паролей мошенники используют много приемов. Есть как простые, вроде подбора цифр или букв, который связаны с конкретным человеком, так и сложные, как социальная инженерия или специальные словари.