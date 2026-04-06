Захарова назвала атаку ВСУ на КТК терроризмом чистой воды

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты международного «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске — «терроризм чистой воды». Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», — сказала она в кулуарах форума «Крылья женщины».

Дипломат добавила, что руководству Киева известны методы террористов и оно действует точно так же. По ее словам, аналогичные действия Украина предпринимает и в отношении Венгрии, пытаясь навредить энергетической безопасности Будапешта и вмешиваясь в избирательную кампанию в республике.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске.

В публикации ведомства отмечается, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

