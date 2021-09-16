В МИД заявили, что IT-гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности

Американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права и часто отказываются исполнять требования законодательства России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, министерство регулярно ставит вопрос о неприемлемости укореняющейся практики произвола со стороны IT-гигантов.

16 сентября состоялось заседание комиссии Совфеда, куда были приглашены представители Google и Apple. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, эти иностранные компании в преддверии российских выборов занимались противоправной деятельностью, связанными с вмешательством во внутренние дела РФ.