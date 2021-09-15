Подростка госпитализировали из-за игровой зависимости

Испанскому подростку понадобилось провести два месяца в клинике, чтобы избавиться от тяжелой игровой зависимости от Fortnite, пишет портал BayRadio.

Сначала ребенок закрылся в доме и всячески избегал социального взаимодействия с другими людьми, включая семью и близких друзей. Также у него был сбит режим сна. Кроме того, подросток отказывался от медицинской помощи, не ухаживал за собой и проявлял ригидность [психологическое сопротивление].

Как сообщается, это первый зафиксированный случай подобного проявления игромании в мировой практике. По мнению специалистов, таким образом ребенок пытался справиться со стрессом из-за потери родственника.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о признаках зависимости от смартфона.