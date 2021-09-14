Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google почти на $177 млн

Антимонопольный регулятор Южной Кореи во вторник, 14 сентября, оштрафовал компанию Google на 207,4 млрд вон (около $176,8 млн), сообщает Reuters.

Причиной штрафа стало то, что, по мнению южнокорейского антимонопольного регулятора, американский технологический гигант злоупотреблял своим доминирующим положением и ограничивал конкуренцию на рынке на рынке мобильных операционных систем и приложений.

По данным агентства, препятствие рыночной конкуренции заключалось в том, что Google требовал от производителей заключить соглашение, в соответствии с которым они бы не смогли устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android. Это, как заявил регулятор, ограничивал возможности инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов.

В конце августа Google была признана виновной в совершении административных правонарушений на территории России по ч. 2, ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 10 млн рублей.