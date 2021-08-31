В аэропорту Кабула убили блогершу

В аэропорту Кабула через несколько дней после захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) была убита 20-летняя видеоблогерша Наджма Садеки. Как сообщает телеканал CNN, незадолго до гибели она записала последнее видео, обратившись к поклонникам.

«Поскольку нам не разрешают работать и выходить из дома, мы все должны записать для вас последнее видео. И через это видео попрощаться со всеми вами», — начала ролик Садеки.

Она сообщила зрителям, что слишком напугана, чтобы идти по улицам и попросила помолиться за нее. «Жизнь в Кабуле стала очень сложной, особенно для тех, кто раньше был свободен и счастлив», — добавила блогерша.

По словам коллег девушки, она была убита во время теракта в аэропорту. В тот день погибли не менее 170 человек, которые пытались покинуть страну. Садеки заканчивала последний курс в столичном институте, а в роликах на YouTube рассказывала о своей жизни.

Блогерша по имени Афшар рассказала CNN, что в настоящее время они не могут продолжать записывать ролики и зарабатывать, как раньше. «Я была единственной кормилицей в семье: отец умер, а брат еще слишком мал, чтобы работать», — добавила она. Ее коллеги отметили, что тоже опасаются покидать дома и пока не понимают, как их семьям жить дальше.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что талибы являются активными пользователями мессенджера WhatsApp, соцсетей Twitter, Facebook и видеохостинга YouTube. При этом бои внутри Афганистана привели к перебоям с электричеством и проблемам с сетью, а иностранные сервисы усилили борьбу с контентом «Талибана».