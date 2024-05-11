Найден новый фактор, влияющий на легкость похудения

Люди с большими жировыми клетками склонны терять килограммы, а люди с маленькими — набирать вес. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO).

Ученые измерили объем жировых клеток и их количество в брюшном жире 260 человек (30% мужчин) со средним возрастом 44 года и средним ИМТ 32 кг/м² (соответствует ожирению). За участниками наблюдали от пяти до 28 лет (в среднем 15 лет). Из анализа исключили 69 человек, перенесших операцию по уменьшению желудка или получающих лекарства от ожирения.

Большое количество крупных жировых клеток было связано с уменьшением веса, ИМТ и процента жира в организме. Шансы на это не зависели от наличия ожирения. Маленький размер клеток, напротив, чаще встречался у тех, кто набирал вес. Суммарно размер и количество жировых клеток объясняли 32-35% изменений в весе, ИМТ и проценте жира.

«Масса тела уменьшается, когда расход энергии превышает потребление, и для компенсации организм сжигает жир. Это немного похоже на то, как если бы комната была доверху заполнена несколькими большими воздушными шарами или множеством маленьких. Легче освободить пространство в комнате, выпуская воздух из больших, а не из маленьких воздушных шаров», — объяснили свою гипотезу авторы.

Ученые считают, что оценка размера жировых клеток может быть полезна для разработки индивидуальных программ похудения. Людям с меньшими клетками может быть оказана дополнительная поддержка.

«К сожалению, в настоящее время не существует простого способа измерения размера жировых клеток, но мы работаем над этим и близки к тому, чтобы найти решение», — отметили ученые.

Однако у небольших жировых клеток есть свои преимущества: их обладатели реже страдали от проблем с метаболизмом, которые включают диабет 2 типа и высокое кровяное давление.

Ранее ученые выяснили, что высокие люди с жиром на животе склонны к раку кишечника.