Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, получат компенсации

Выплаты жильцам разрушенного дома в Печоре Республики Коми начнутся с 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Республики Коми Владимира Уйба.

«Глава Республики Коми Владимир Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение семей, проживавших в частично обрушившемся доме в Печоре. Денежные компенсации <...> начнут выплачивать с 13 мая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расселение жильцов начнется с 15 мая.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. Сообщалось, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. Жительница Печоры Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

Позже стало известно, что прокуратура республики начала проверку после обрушения подъезда пятиэтажного кирпичного дома на Печорском проспекте.

Ранее в сети появилось видео обрушения общежития в Печоре.