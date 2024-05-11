Два преподавателя погибли при падении автобуса в Мойку

Профессор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» имени Д.Ф. Устинова Алексей Храмов погиб в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщил его бывший студент Александр (имя изменено).

«Он преподавал основы безопасности жизнедеятельности, рассказывал очень много историй и баек. Был самым душевным из преподавательского состава. Его пары запомнились больше всех остальных», — поделился воспоминаниями о погибшем Александр.

До этого стало известно, что одной из погибших в результате падения автобуса в Мойку 10 мая оказалась преподаватель филологического факультета СПбГУ Тамара Горчакова.

«Коллеги всегда будут помнить Тамару Александровну как высококлассного специалиста, чуткого товарища, щедро делившегося своим опытом с молодыми преподавателями, и душевного человека», — сообщили на сайте университета.

В пятницу, 10 мая пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В салоне находились девять человек, включая водителя. Семь пассажиров погибли.

Ранее водителя утонувшего в Петербурге автобуса заподозрили в организации незаконной миграции.