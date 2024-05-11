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Силы ПВО пресекли попытку теракта со стороны ВСУ на территории России

МО РФ: над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire

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РИА «Новости»

Пресечена попытка украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» (Vampire). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что атака была отражена около 19.20 мск.

11 мая Белгород подвергся мощному обстрелу. В результате пострадали 15 человек. Сообщается, что один из снарядов попал в подъезд жилого дома.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам. Гладков также сообщил, что поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, в результате были повреждены линии электропередач.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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