Силы ПВО пресекли попытку теракта со стороны ВСУ на территории России

Пресечена попытка украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» (Vampire). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что атака была отражена около 19.20 мск.

11 мая Белгород подвергся мощному обстрелу. В результате пострадали 15 человек. Сообщается, что один из снарядов попал в подъезд жилого дома.

До этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам. Гладков также сообщил, что поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, в результате были повреждены линии электропередач.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.