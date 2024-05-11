В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). А тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

11 мая сообщалось, что из-за обстрела ВСУ два населенных пункта в Белгородской области остались без света. В результате повреждения ЛЭП электричества не было в селах Красное и Муром.

В тот же день стало известно, что СК РФ проведет расследование последних атак ВСУ на ЛНР и Белгородскую область.

«Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

В ночь на 11 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью несколько воздушных целей. Их уничтожили на подлете к административному центру региона. По словам главы субъекта Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранения получили восемь человек. Из них пятеро граждан были госпитализированы.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка.