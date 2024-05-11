Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). А тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

11 мая сообщалось, что из-за обстрела ВСУ два населенных пункта в Белгородской области остались без света. В результате повреждения ЛЭП электричества не было в селах Красное и Муром.

В тот же день стало известно, что СК РФ проведет расследование последних атак ВСУ на ЛНР и Белгородскую область.

«Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

В ночь на 11 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью несколько воздушных целей. Их уничтожили на подлете к административному центру региона. По словам главы субъекта Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранения получили восемь человек. Из них пятеро граждан были госпитализированы.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Щетиновка.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами