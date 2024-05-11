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Найден способ снизить риск летального исхода на 82% при сердечной недостаточности

ESC: вакцина против COVID-19 снизила риск летального исхода у сердечников на 82%

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Depositphotos

Вакцинация против COVID-19 связана с меньшей вероятностью заражения, госпитализации из-за сердечной недостаточности или летального исхода по любой причине. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов (ESC).

Исследователи проанализировали информацию о 147 тысячах пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Половина из них была вакцинирована (получены минимум две дозы вакцины), а половина не была вакцинирована (получена одна доза вакцины или не было вакцинации вообще).

Средний срок наблюдения составил шесть месяцев. Вакцинация была связана со снижением риска летального исхода от всех причин на 82%, снижением риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 47%, снижением риска заражения COVID-19 на 13% по сравнению с отсутствием вакцинации.

Также у вакцинированных реже происходили инсульты и инфаркты.

«Это был первый анализ эффективности вакцины против COVID-19 среди большой популяции пациентов с сердечной недостаточностью и первый, который показал явную пользу от вакцинации. Исследование предоставило убедительные доказательства в пользу вакцинации людей с сердечной недостаточностью. Однако эти данные могут быть применимы не ко всем пациентам с сердечной недостаточностью, и риски вакцинации следует учитывать у людей с нестабильным состоянием», — отметили авторы.

Ранее врач рассказал о необычных симптомах инсульта.

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