Врач рассказал о случае заражения клещевым энцефалитом без укуса

Клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса клеща, если содержимое его желудка попадет на поврежденную кожу. Об этом в эфире программы «Скажите, доктор» рассказал инфекционист Новгородской областной инфекционной больницы Даниил Нестеров, сообщает 53news.ru.

«В Новгороде был случай, когда хозяин собаки вытаскивал у нее клещей и давил их пальцами. Через микротрещины на руках и ссадины содержимое желудка клеща попало в его организм. Он заболел энцефалитом», — рассказал Нестеров.

По правилам удалять клеща должен специалист в стерильных условиях больницы. Если планируется выезд в место, где нет травмпунктов и больниц, лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Нестеров добавил, что клещевой энцефалит опасен в первые 30 дней после заражения и может привести к неврологическим последствиям. Но есть и другое переносимое клещами заболевание — боррелиоз. Он может никак не проявляться, уйти в спящую форму и активизироваться через год или даже 10-15 лет, ударив по разным органам.

«Человек даже не будет подозревать, что причина его заболевания укус клеща, полученный несколько лет назад», — пояснил врач.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови больше привлекает клещей.