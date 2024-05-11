Голкиперу клуба НХЛ Федотову запретили участвовать в Олимпиаде

Международная федерация хоккея (IIHF) запретила российскому вратарю Ивану Федотову участвовать в международных турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает официальный сайт организации.

IIHF принял решение о трехлетнем отстранении Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх. Причиной стало нарушение правил трансфера.

Перед стартом сезона-2022/23 Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. До этого, 3 июля, заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» в конце регулярного сезона-2023/24.

Ранее IIHF наложила штраф на ФХР из-за вратаря Федотова.