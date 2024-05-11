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Тысячи митингующих в Тбилиси заняли площадь Европы

В Грузии продолжаются акции недовольных принятием закона об иноагентах

В Грузии продолжаются протесты против принятия парламентом страны «закона об иноагентах». Несколько тысяч демонстрантов дошли до площади Европы, где запланирован концерт, сообщает ТАСС.

Находящийся на месте событий корреспондент агентства отмечает, что к настоящему времени участники протестной акции полностью заполонили площадь Европы и прилегающую к ней территорию. Там же можно видеть усиленные наряды полиции.

Перед этим митингующие собирались в трех местах Тбилиси (площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев), откуда маршем проследовали к площади Европы, перекрывая тем самым важные транспортные узлы и развязки грузинской столицы. Происшествий отмечено не было.

Поводом для продолжающихся уже не первый месяц массовых протестов стал спорный с точки зрения оппозиции и части грузинских граждан закон об иноагентах, который при поддержке исполнительной власти собирается принять республиканский парламент. В третьем чтении его должны рассмотреть в понедельник, 13 мая.

Ранее в МВД Грузии заявили, что оппозиция платила участникам протестного митинга за беспорядки.

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