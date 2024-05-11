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ЦСКА обыграл «Зенит» в чемпионате России

Гол Чалова с пенальти принес ЦСКА победу над «Зенитом» в чемпионате России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый штрафной удар был назначен после того, как Матео Кассьерра шипами наступил на ногу Илье Агапову в штрафной петербургского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко. ЦСКА поднялся на шестую позицию, в активе футболистов Владимира Федотова 42 балла.

До конца чемпионата московский клуб сыграет с «Пари Нижним Новгородом» и екатеринбургским «Уралом», а петербургская команда проведет игры против грозненского «Ахмата» и «Ростова».

Примечательно, что клубы встречались несколько дней назад — 2 мая ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Ранее «Балтика» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ.

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