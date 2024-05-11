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Выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре

Зампредседателя ЦИК Булаев: выборы глав трех регионов могут пройти в сентябре

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Выборы глав Хабаровского края, Кемеровской, Калининградской областей в случае утверждения руководителей регионов Государственной думой федеральными министрами пройдут в единый день голосования в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.

«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», — заявил он.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Министром промышленности и торговли было предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Еще один губернатор — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — выдвинут на пост министра спорта, а глава Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. Кандидатуры вице-премьеров Дума рассмотрит 13 мая.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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