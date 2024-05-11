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Ученые назвали будущие миссии на Марс угрозой для поисков жизни на планете

Space Policy: человечеству необходимо уберечь Марс от земного биозагрязнения

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ESA

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса рекомендовали уже сегодня разработать нормы, защищающие природу Марса от человеческого воздействия. Эти меры должны гарантировать, что будущие миссии не уничтожат следы марсианской жизни (бывшей или настоящей). Исследование опубликовано в научном журнале Space Policy.

По словам специалистов, нормативы нужно разработать и принять до отправки новых марсианских экспедиций, таких как возврат на Землю образцов, собранных марсоходом Preservance. Кроме того, Китай планирует осуществить пилотируемый полет к Марсу уже в 2033 году, а NASA намерено осуществить схожую миссию в 2040 году.

Авторы доклада отметили, что вся эта деятельность может поставить под угрозу места, где сохранились следы марсианской жизни. В первую очередь, речь идет о биологическом загрязнении этих зон различными земными микроорганизмами.

«Свидетельства жизни (прошлой и существующей) имеют большую научную ценность, когда они находятся в палеоэкологическом контексте, поэтому любая человеческая деятельность, которая может повредить свидетельства жизни и/или окружающий ее экологический контекст, представляет собой риск. Это может быть что-то безобидное, такое как оставленный мусор, или же более серьезное — например, если марсоход проедет по ценным научным образцам», — отметила ведущий автор исследования, доктор Клэр Флетчер.

Ученые также призвали позаботиться не только о сохранности Марса, но и других миров Солнечной системы, включая ледяные луны Европу, Ганимед, Энцелад и Титан.

Ранее ученые нашли новые сходства между современной Землей и древним Марсом.

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